Do que Grêmio e Inter precisam para avançar à final do Brasileirão Feminino sub-17 

Inter, de Aninha, e Grêmio, de Ana Lays, estão nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter estão a 90 minutos da final do Brasileirão Feminino sub-17. No próximo domingo (17), ambos entrarão em campo pelas semifinais do campeonato nacional atuando como mandantes.

As Gurias Coloradas serão as primeiras a jogar. Às 15h, receberão o Corinthians no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Como as equipes empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer vai à final. Em caso de nova igualdade, a decisão ocorre nos pênaltis.

As Mosqueteiras jogam às 16h, contra o São Paulo, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Grêmio, porém, tem situação mais fácil. Como venceu a ida por 3 a 1, pode até perder por um gol de diferença para avançar à final.

Ambos chegam invictos às semifinais. Mas o Tricolor tem melhor campanha. Até então, o Grêmio soma nove vitórias, com 84 gols marcados e cinco sofridos. Enquanto o Inter tem oito triunfos e um empate, com 63 gols pró e dois contra.

Se ambos avançarem à final, reeditarão a decisão de 2024. Na ocasião, o Inter venceu o Grêmio nos pênaltis, por 4 a 3, após o empate em 2 a 2 no tempo normal.