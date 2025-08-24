Destaque na goleada sobre o Inter, Dani Barão comemora a sequência sem derrotas para o rival: "Que continue assim"

Jogadora teve participação direta em dois gols. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio goleou o Inter por 4 a 1 pela quarta rodada do Gauchão Feminino. No CT Hélio Dourado, com a maior parte das arquibancadas preenchidas por torcedores gremistas, o time treinado por Cyro Leães fez valer o bom rendimento na bola parada e teve melhor atuação coletiva em relação ao rival.

Escolhida como a craque da partida pela Rádio Gaúcha, a lateral-direita Dani Barão deu uma assistência, sofreu a falta que originou o primeiro gol e teve um grande desempenho no ataque e na defesa. Ela comentou sobre a atuação:

— Eu acho que o craque do jogo foi o coletivo, que a gente conseguiu sobressair. Fico feliz em poder ajudar na parte defensiva e ofensiva. Agora é continuar trabalhando para a gente atingir os nossos objetivos no final da competição.

No Grêmio desde 2022, a jogadora ainda destacou a sequência positiva contra as Gurias Coloradas. Com a vitória deste domingo (24), o Tricolor chegou a sete jogos sem perder para o rival.

— Estou há dois anos, eu acho, um ano e meio, sem perder Gre-Nal. Espero que continue assim, com muito trabalho e respeito ao nosso adversário que é muito qualificado também.

Próximos compromissos