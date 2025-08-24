Futebol feminino

Craque do jogo
Notícia

Destaque na goleada sobre o Inter, Dani Barão comemora a sequência sem derrotas para o rival: "Que continue assim"

Lateral foi bastante acionada durante os 90 minutos e foi eleita a melhor em campo pela Rádio Gaúcha

Zero Hora

