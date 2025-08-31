Futebol feminino

Brilhou
Notícia

Destaque contra o Inter, goleira do Juventude lamenta derrota, mas afirma: "Feliz pela oportunidade"

Thais Amorim defendeu pênalti e impediu que quatro grandes chances do Colorado terminassem nas redes 

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS