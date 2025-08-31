Destaque contra o Inter, goleira do Juventude lamenta derrota, mas afirma: "Feliz pela oportunidade"

Thais fez seu segundo jogo pelo Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Juventude não conquistou o resultado que almejava diante do Inter, mas viu uma atleta ganhar destaque na tarde deste domingo (31), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Mesmo com a derrota por 1 a 0, a goleira Thais Amorim foi o grande nome do jogo.

Em sua segunda partida pelo clube alviverde, a jogadora fez quatro grandes intervenções e ainda defendeu um pênalti batido por Capelinha. Mesmo assim, porém, a goleira lamentou o resultado.

— Estou muito feliz com a oportunidade de entrar e fazer uma boa partida. Infelizmente, a gente sai com a derrota, mas no próximo jogo contra o Inter, vamos voltar e fazer uma boa partida, buscando sempre a vitória — afirmou Thais Amorim.

O Juventude reencontrará o Inter no próximo domingo (7), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. Se vencer, o Alviverde pode até assumir a liderança do Gauchão Feminino.