Destaque contra o Inter, goleira do Juventude lamenta derrota, mas afirma: "Feliz pela oportunidade"

O Juventude não conquistou o resultado que almejava diante do Inter, mas viu uma atleta ganhar destaque na tarde deste domingo (31), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Mesmo com a derrota por 1 a 0, a goleira Thais Amorim foi o grande nome do jogo.
Em sua segunda partida pelo clube alviverde, a jogadora fez quatro grandes intervenções e ainda defendeu um pênalti batido por Capelinha. Mesmo assim, porém, a goleira lamentou o resultado.
— Estou muito feliz com a oportunidade de entrar e fazer uma boa partida. Infelizmente, a gente sai com a derrota, mas no próximo jogo contra o Inter, vamos voltar e fazer uma boa partida, buscando sempre a vitória — afirmou Thais Amorim.
O Juventude reencontrará o Inter no próximo domingo (7), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. Se vencer, o Alviverde pode até assumir a liderança do Gauchão Feminino.
Atualmente, as Esmeraldas estão na terceira colocação, com sete pontos. O Grêmio é o líder, com 10. Enquanto o Inter está em segundo, com nove.