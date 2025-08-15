Daniela Montoya chega a Porto Alegre e se reapresenta no Grêmio

Daniela Montoya retornou ao Grêmio após a Copa América. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio voltará a contar com seu principal reforço para os próximos compromissos da temporada. A meio-campista Daniela Montoya chegou a Porto Alegre na última quinta-feira (15) e já foi reintegrada ao elenco tricolor.

Contratada para ser um destaque, a jogadora disputou a Copa América pela seleção colombiana, onde conquistou o segundo lugar. Desde então, porém, ainda não havia se reapresentado. A competição se encerrou em 2 de agosto.

Agora, com Montoya, o Grêmio se prepara para enfrentar o Flamengo de São Pedro no Gauchão Feminino. O duelo será às 15h deste sábado (16), no Campo do Flamengo, em Tenente Portela.