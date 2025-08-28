Cruzeiro Feminino x Palmeiras Feminino: tudo sobre o jogo da semifinal do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Cabulosas enfrentam o Palmeiras no próximo domingo (31), às 10h30min, no Independência, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela semifinal do Brasileirão Feminino.

No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 3 a 1. Portanto, agora, pode até perder por um gol de diferença para avançar à final. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro: Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Gisseli; Bedoya, Gaby Soares e Marília; Vanessinha, Byanca Brasil e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Palmeiras: Tapia; Poliana, Carla (Pati Maldaner) e Fê Palermo; Ingryd, Brena, Yoreli Rincón e Andressinha; Soll, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Arbitragem para Cruzeiro x Palmeiras

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras

A TV Brasil, a Globo e o Sportv anunciam a transmissão.

Como chegam Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro

As Cabulosas chegam confiantes, após a vitória de virada no confronto de ida, por 3 a 1. Agora, o time de Jonas Urias pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Para este confronto, a zagueira Isa Haas, com desconforto muscular na coxa direita, é dúvida. Ela também não esteve entre as relacionadas para a partida de ida.

Palmeiras

As Palestrinas até iniciaram com vantagem a partida de ida, mas não conseguiram sustentar a vitória na Arena Barueri e, agora, terão de se recuperar em Minas Gerais. O time de Camilla Orlando precisa, no mínimo, do triunfo por dois gols de diferença para forçar uma disputa nos pênaltis.

Para este confronto, Ana Flávia, Dudinha e Natascha (lesões de LCA), Bianca Gomes (cirurgia no quadril), Victoria Liss e Lais Estevam (transição física) e Rhay Coutinho (pancada no joelho) seguem fora.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.