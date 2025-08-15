Cruzeiro x Bragantino: tudo sobre o jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Cruzeiro enfrenta o Bragantino no domingo (17), às 10h30min, no Independência, em Belo Horizonte. O duelo de volta é válido pela quartas de final do Brasileirão Feminino. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Bragantino

Cruzeiro: Camila; Isabela, Vitória Calhau e Paloma Maciel; Bedoya, Lady Andrade, Gisseli e Gaby Soares; Miriã (Leticia), Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.

Bragantino: Thalya; Tamires, Géssica, Débora e Carol Tavares; Brenda Pinheiro, Ana Carla e Catalina; Thayslane, Paulina e Dos Santos. Técnico: Humberto Simão.

Arbitragem para Cruzeiro x Bragantino

Rejane Caetano da Silva (RJ), auxiliada por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Fernanda Kruger (MT). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

Onde assistir a Cruzeiro x Bragantino

A Globo e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Cruzeiro x Bragantino

Cruzeiro

As Cabulosas almejam avançar às semifinais após terem feito a melhor campanha da fase inicial. Para isso, porém, o técnico Jonas Urias deve ter uma baixa importante. A zagueira Isa Haas sentiu um desconforto muscular e deve seguir como desfalque.

Bragantino

As Bragantinas precisam superar o favoritismo do Cruzeiro para avançar às semifinais. No meio da semana, o time paulista entrou em campo pelo Estadual e venceu o Taubaté por 2 a 0.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.