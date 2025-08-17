Cruzeiro e Palmeiras vão se enfrentar nas semifinais do Brasileirão Feminino

Cruzeiro fez 2 a 0 em jogo disputado no Independência. (Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)

O Brasileirão Feminino está na sua reta decisiva. Na fase semifinal, um dos duelos será entre Cruzeiro e Palmeiras. Pela melhor campanha, o time mineiro poderá decidir a vaga em casa.

O confronto foi definido neste domingo (17), com as partidas de volta das quartas de final ao mesmo tempo. Em Minas Gerais, depois de um empate 0 a 0 no jogo de ida, o Cruzeiro fez valer o fator local e passou pelo Bragantino. A vitória por 2 a 0 foi construída com gols de Letícia Ferreira e Gisseli, ambos anotados na etapa final, no estádio Independência.

Com a vaga assegurada, o Cruzeiro tem caminho aberto para tentar confirmar uma campanha de destaque nesta edição. Na primeira fase, o clube terminou na liderança, com um aproveitamento de 80%.

Palmeiras reverte em casa

No outro duelo da chave, o Palmeiras também fez valer o fator casa sobre o Flamengo. No primeiro jogo, o time carioca havia feito 3 a 2 e chegava em vantagem. Coube à Tainá Maranhão ser destaque mais uma vez. A atacante, que já havia marcado os dois gols do time paulista no jogo de ida, abriu o caminho para a virada, aos 15 minutos do primeiro tempo na Arena Barueri.

Com o resultado de 1 a 0 no primeiro tempo, o Palmeiras estava levando a decisão aos pênaltis. Na volta do intervalo, Brena fez o 2 a 1 aos 6 minutos. Ainda deu tempo para a artilheira Amanda Gutierres deixar a sua marca aos 49 minutos e sacramentar a classificação com um 3 a 0.

Palmeiras conseguiu a reversão no segundo jogo. (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Confrontos das semis

Além de Cruzeiro e Palmeiras, a fase semifinal terá o confronto entre Corinthians, que eliminou o Bahia e São Paulo, que passou pela Ferroviária nos pênaltis.

A CBF ainda irá confirmar as datas e horários dos confrontos. Pela melhor campanha, Cruzeiro e Corinthians irão decidir o segundo jogo em seus domínios.

Leia Mais São Paulo avança e vai encarar o Corinthians nas semifinal do Brasileirão Feminino