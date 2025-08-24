Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na derrota para o Grêmio

As Gurias Coloradas foram goleadas pelas Gurias Gremistas por 4 a 1, em jogo da quarta rodada do Gauchão Feminino. A partida foi disputada no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul.
Enquanto o Grêmio marcou com Camila Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla, o Inter descontou com Iasmin.
O Colorado volta a campo no dia 7 de setembro para encarar o Juventude, segundo colocado. Neste momento, o Inter ocupa a terceira colocação.
Veja as notas das jogadoras do Inter
Mari Ribeiro
Levou quatro gols e teve falha direta em um deles. Nota 4,5
Moniquinha
Teve dificuldades para conter Giovaninha. Nota 5
Bianca
Um bom primeiro tempo, mas não segurou Dani Barão no lance do segundo gol. Nota 5,5
Capelinha
Bom primeiro tempo que quase culminou em um gol. Na etapa final, caiu de rendimento como todo o time. Nota 6
Eskerdinha
Pouco contribuiu no ataque e foi substituída no segundo tempo. Nota 5,5
Jordana
Quase marcou um gol no segundo tempo, mas não segurou o meio- campo das adversárias. Nota 6
Mayara Vaz
Quando o jogo estava equilibrado, foi uma das que mais tentou pelo Inter. Nota 6
Katrine
Foi utilizada no meio, contribuiu em alguns lances, mas esteve mais apagada. Nota 6
Belén Aquino
Até teve bons lances individuais, mas não teve a atuação esperada. Foi bem marcada pela defesa gremista. Nota 5,5
Clara Güell
Arriscou um chute de fora da área no segundo tempo e explorou cruzamentos pelos lados. Nota 5,5
Julieta Morales
Foi anulada pela zaga gremista e teve dificuldades para fazer a pivô. Nota 5
Iasmin
Foi mais participativa no ataque e marcou um gol. Nota 6,5
Fefa Lacoste
Viu o Grêmio marcar duas vezes, mas quase marcou um gol. Nota 5,5
Rafa Mineira
Entrou no segundo tempo e quase fez um gol de falta. Nota 6
Pati Llanos
Entrou para dar maior controle ao meio de campo, mas não conseguiu. Nota 5,5
Paola
Entrou no final. Sem nota.