Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na derrota para o Grêmio

Iasmin fez o único gol do Inter na partida. Renan Mattos / Agencia RBS

As Gurias Coloradas foram goleadas pelas Gurias Gremistas por 4 a 1, em jogo da quarta rodada do Gauchão Feminino. A partida foi disputada no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul.

Enquanto o Grêmio marcou com Camila Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla, o Inter descontou com Iasmin.

O Colorado volta a campo no dia 7 de setembro para encarar o Juventude, segundo colocado. Neste momento, o Inter ocupa a terceira colocação.

Veja as notas das jogadoras do Inter

Mari Ribeiro

Levou quatro gols e teve falha direta em um deles. Nota 4,5

Moniquinha

Teve dificuldades para conter Giovaninha. Nota 5

Bianca

Um bom primeiro tempo, mas não segurou Dani Barão no lance do segundo gol. Nota 5,5

Capelinha

Bom primeiro tempo que quase culminou em um gol. Na etapa final, caiu de rendimento como todo o time. Nota 6

Eskerdinha

Pouco contribuiu no ataque e foi substituída no segundo tempo. Nota 5,5

Jordana

Quase marcou um gol no segundo tempo, mas não segurou o meio- campo das adversárias. Nota 6

Mayara Vaz

Quando o jogo estava equilibrado, foi uma das que mais tentou pelo Inter. Nota 6

Katrine

Foi utilizada no meio, contribuiu em alguns lances, mas esteve mais apagada. Nota 6

Belén Aquino

Até teve bons lances individuais, mas não teve a atuação esperada. Foi bem marcada pela defesa gremista. Nota 5,5

Clara Güell

Arriscou um chute de fora da área no segundo tempo e explorou cruzamentos pelos lados. Nota 5,5

Julieta Morales

Foi anulada pela zaga gremista e teve dificuldades para fazer a pivô. Nota 5

Iasmin

Foi mais participativa no ataque e marcou um gol. Nota 6,5

Fefa Lacoste

Viu o Grêmio marcar duas vezes, mas quase marcou um gol. Nota 5,5

Rafa Mineira

Entrou no segundo tempo e quase fez um gol de falta. Nota 6

Pati Llanos

Entrou para dar maior controle ao meio de campo, mas não conseguiu. Nota 5,5

Paola