Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na goleada sobre o Inter

Em jogo da quarta rodada do Gauchão Feminino, o Grêmio goleou o Inter por 4 a 1 e manteve a liderança da competição.
Em partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Gurias Gremistas tiveram bom desempenho na bola parada e marcaram com Camila Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla. O Inter descontou com Iasmin.
Agora, o Grêmio folga na competição e volta a jogar somente no dia 14 de setembro, novamente contra o Inter.
Veja as notas das jogadoras do Grêmio
Raíssa
Fez grandes defesas no segundo tempo. Foi fundamental na vitória. Nota 7
Dani Barão
Bem na defesa e melhor ainda no ataque. Correu o jogo inteiro e deu assistência. Nota 7,5
Karol Arcanjo
Foi bem na marcação e ajudou a segurar o ataque colorado. Nota 6,5
Tayla
Segura na defesa e ainda marcou um gol. Nota 7
Camila Arrieta
Saiu no segundo tempo e não comprometeu defensivamente. Nota 6,5
Bia Santos
Importante na saída de bola gremista. Nota 6,5
Montoya
Segura no meio de campo, foi substituída no segundo tempo. Nota 6,5
Camila Pini
Sofreu muitas faltas, organizou o meio de campo e marcou um golaço de falta. Nota 7
Gisele
Não faltou entrega no lado direito de ataque. Saiu esgotada de campo. Nota 6,5
Giovaninha
Dominou o lado esquerdo de ataque no primeiro tempo e foi premiada com um gol na etapa final. Nota 7,5
Valéria Paula
Marcou um belo gol no segundo tempo, digno de uma centroavante. Nota 6,5
Shashá
Entrou no segundo tempo e ajudou a fazer volume no ataque. Nota 6,5
Kika Moreno
Dois gols passaram pelos pés da jogadora que entrou bem no segundo tempo. Nota 7
Katielle
Entrou na etapa final e colaborou com o controle gremista no confronto. Nota 6
Yamilla
Entrou na segunda etapa e pouco criou. Nota 6
Amanda Bruner
Quase marcou de cabeça antes do gol de Giovaninha. Nota 6,5