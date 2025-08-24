Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na goleada sobre o Inter

Giovaninha marcou um dos gols das Gurias Gremistas. Renan Mattos / Agencia RBS

Em jogo da quarta rodada do Gauchão Feminino, o Grêmio goleou o Inter por 4 a 1 e manteve a liderança da competição.

Em partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Gurias Gremistas tiveram bom desempenho na bola parada e marcaram com Camila Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla. O Inter descontou com Iasmin.

Agora, o Grêmio folga na competição e volta a jogar somente no dia 14 de setembro, novamente contra o Inter.

Veja as notas das jogadoras do Grêmio

Raíssa

Fez grandes defesas no segundo tempo. Foi fundamental na vitória. Nota 7

Dani Barão

Bem na defesa e melhor ainda no ataque. Correu o jogo inteiro e deu assistência. Nota 7,5

Karol Arcanjo

Foi bem na marcação e ajudou a segurar o ataque colorado. Nota 6,5

Tayla

Segura na defesa e ainda marcou um gol. Nota 7

Camila Arrieta

Saiu no segundo tempo e não comprometeu defensivamente. Nota 6,5

Bia Santos

Importante na saída de bola gremista. Nota 6,5

Montoya

Segura no meio de campo, foi substituída no segundo tempo. Nota 6,5

Camila Pini

Sofreu muitas faltas, organizou o meio de campo e marcou um golaço de falta. Nota 7

Gisele

Não faltou entrega no lado direito de ataque. Saiu esgotada de campo. Nota 6,5

Giovaninha

Dominou o lado esquerdo de ataque no primeiro tempo e foi premiada com um gol na etapa final. Nota 7,5

Valéria Paula

Marcou um belo gol no segundo tempo, digno de uma centroavante. Nota 6,5

Shashá

Entrou no segundo tempo e ajudou a fazer volume no ataque. Nota 6,5

Kika Moreno

Dois gols passaram pelos pés da jogadora que entrou bem no segundo tempo. Nota 7

Katielle

Entrou na etapa final e colaborou com o controle gremista no confronto. Nota 6

Yamilla

Entrou na segunda etapa e pouco criou. Nota 6

Amanda Bruner