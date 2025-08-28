Corinthians Feminino x São Paulo Feminino: tudo sobre o jogo da semifinal do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Brabas enfrentam as Soberanas no próximo domingo (31), às 10h30min, no Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pela semifinal do Brasileirão Feminino.

O Corinthians venceu a partida de ida por 2 a 0. Portanto, agora, pode até perder por um gol de diferença para avançar à final. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Corinthians x São Paulo

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Mariza (Thais Regina), Thais Ferreira e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves e Vic Albuquerque; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny e Bi Menezes; Maressa, Robinha, Aline Milene e Camilinha (Karla Alves); Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

Arbitragem para Corinthians x São Paulo

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Corinthians x São Paulo

A Globo e o Sportv anunciam a transmissão.

Como chegam Corinthians x São Paulo

Corinthians

As Brabas chegam embaladas após três vitórias nos mata-matas. Agora, podem até perder o clássico por um gol de diferença que estarão na decisão mais uma vez.

Para este jogo, o Corinthians não deve ter novas baixas.

São Paulo

As Soberanas têm de se sobressair e vencer o Corinthians fora de casa. Para sonhar com a final, o São Paulo precisa, no mínimo, vencer por dois gols de diferença para forçar uma decisão nos pênaltis.

Para este jogo, Vi Amaral (lesão no joelho), Ravena (inflamação no quadril), Késia (torção de tornozelo) e Milena (lesão no joelho) seguem como baixas.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.