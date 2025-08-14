As Brabas enfrentam o Bahia na próxima sexta-feira (15), às 21h, no Pacaembu, em São Paulo. O duelo de volta é válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. Na ida, o Corinthians venceu por 2 a 1. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Corinthians x Bahia
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Thais Regina (Erika) e Letícia Teles (Mariza); Gi Fernandes, Yayá (Dayana Rodríguez, Leticia Monteiro (Duda Sampaio), Andressa Alves (Gabi Zanotti) e Tamires; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Bahia: Yanne; Mila Santos, Nalon (Aila), Tchula e Suelen; Ju Oliveira, Vilma e Ary; Cássia, Gica e Kaiuska (Rhaizza). Técnico: Felipe Freitas.
Arbitragem para Corinthians x Bahia
- Deborah Cecilia Cruz Correia (PE), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS). VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
Onde assistir a Corinthians x Bahia
- O SporTV anuncia a transmissão.
Como chegam Corinthians x Bahia
Corinthians
As Brabas têm a vantagem, por terem vencido a ida por 2 a 1, em Aracaju. Agora, podem até empatar o jogo que estarão classificadas às semifinais.
No meio de semana, o Corinthians entrou em campo pelo Paulistão e, com time alternativo, venceu a Ferroviária por 2 a 0. Com o resultado, manteve a liderança do estadual.
Agora, Lucas Piccinato deve ter força máxima para enfrentar o Bahia. Apenas a atacante Ellen, com desconforto no joelho, está fora.
Bahia
As Mulheres de Aço precisam do resultado, em São Paulo, para sonhar com uma classificação inédita às semifinais. Apenas a vitória interessa ao Bahia: por um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal.
O Baianão ainda não se iniciou. Sendo assim, as Mulheres de Aço não voltaram a campo após o duelo com o Corinthians.
Para este jogo, as meias Treicy (lesão no joelho) e Mari Pires (lesão no pé), além da atacante Ellen (lesão no joelho) seguem como baixas.
Ingressos para Corinthians x Bahia
A venda dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.
Valores dos ingressos por setor
Para o confronto, será aberto apenas o setor Oeste do estádio:
- Norte: R$ 30
- Leste: R$ 40
- Oeste descoberta – R$ 40
- Oeste coberta – R$ 60
Regulamento do Brasileirão Feminino
Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.
O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.
Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.
Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.