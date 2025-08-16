Corinthians é o primeiro semifinalista do Brasileirão Feminino

Duda Sampaio, ex-Inter, marcou um dos gols da classificação. (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

O Corinthians confirmou seu favoritismo e está classificado à fase semifinal do Brasileirão Feminino. No primeiro mata-mata da competição, eliminou o Bahia com duas vitórias e segue na busca pela sétima taça.

Depois de vencer o jogo de ida, por 2 a 1, a equipe fez 2 a 0 na partida de volta, no Pacaembu, na sexta-feira (15). A partida foi marcada por golaços de Érika e Duda Sampaio.

A definição da próxima adversária será neste final de semana. Neste sábado (16), ocorre a partida de volta entre São Paulo e Ferroviária, no Morumbis. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

A outra semifinal sairá das vencedoras de Cruzeiro x Bragantino e Palmeiras x Flamengo.

Quartas de final - jogos de volta

Sábado (16):

16h - São Paulo x Ferroviária (SporTV e TV Brasil)

Domingo (17):

10h30min - Cruzeiro x Bragantino (TV Globo e SporTV)

10h30min - Palmeiras x Flamengo (TV Globo, SporTV e TV Brasil)