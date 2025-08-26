Como foram os últimos jogos entre Inter x Juventude pelo futebol feminino; relembre

Inter, de Bruna Benites, e Juventude, de Kamile Loirão, empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão 2025. (Nathan Bizotto/ECJ)

Inter e Juventude se reencontrarão, às 15h do próximo domingo (31), pela quinta rodada do Gauchão Feminino. O duelo, realizado no Sesc Protásio Alves, será o segundo entre as equipes na temporada de 2025.

Em maio, os times se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Juventude e Inter empataram em 1 a 1. Leka marcou para as Alviverdes. Enquanto Belén Aquino igualou para as Coloradas.

Foi, ainda, o 12º duelo entre as equipes. Até então, o retrospecto é favorável ao time porto-alegrense. São oito vitórias coloradas, três empates e apenas um triunfo alviverde. Além disso, são 42 gols do Inter e sete do Juventude.

Agora, as equipes terão dois encontros pelo Estadual. O primeiro, neste domingo. E, depois, em 7 de setembro, às 15h, em Caxias do Sul.

Confira, abaixo, os números do jogo entre Inter x Juventude.

Todos os jogos

Juventude 0x8 Inter (2021)

Inter 13x0 Juventude (2021)

Juventude 1x1 Inter (2022)

Juventude 0x2 Inter (2022)

Inter 4x0 Juventude (2022)

Inter 2x1 Juventude (2023)

Juventude 1x4 Inter (2023)

Inter 5x2 Juventude (2023)

Juventude 0x0 Inter (2024)

Inter 2x1 Juventude (2024)

Juventude 1x0 Inter (2024)

Juventude 1x1 Inter (2025)

Retrospecto