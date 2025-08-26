Como foram os últimos jogos entre Inter x Juventude pelo futebol feminino; relembre

Inter e Juventude se reencontrarão, às 15h do próximo domingo (31), pela quinta rodada do Gauchão Feminino. O duelo, realizado no Sesc Protásio Alves, será o segundo entre as equipes na temporada de 2025.
Em maio, os times se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Juventude e Inter empataram em 1 a 1. Leka marcou para as Alviverdes. Enquanto Belén Aquino igualou para as Coloradas.
Foi, ainda, o 12º duelo entre as equipes. Até então, o retrospecto é favorável ao time porto-alegrense. São oito vitórias coloradas, três empates e apenas um triunfo alviverde. Além disso, são 42 gols do Inter e sete do Juventude.
Agora, as equipes terão dois encontros pelo Estadual. O primeiro, neste domingo. E, depois, em 7 de setembro, às 15h, em Caxias do Sul.
Confira, abaixo, os números do jogo entre Inter x Juventude.
Todos os jogos
- Juventude 0x8 Inter (2021)
- Inter 13x0 Juventude (2021)
- Juventude 1x1 Inter (2022)
- Juventude 0x2 Inter (2022)
- Inter 4x0 Juventude (2022)
- Inter 2x1 Juventude (2023)
- Juventude 1x4 Inter (2023)
- Inter 5x2 Juventude (2023)
- Juventude 0x0 Inter (2024)
- Inter 2x1 Juventude (2024)
- Juventude 1x0 Inter (2024)
- Juventude 1x1 Inter (2025)
Retrospecto
- 12 jogos
- 8 vitórias do Inter
- 3 empates
- 1 vitória do Juventude
- 42 gols do Inter
- 7 gols do Juventude