Como foram os últimos cinco Gre-Nais no futebol feminino; relembre 

Grêmio e Inter se reencontram neste domingo (24), às 15h, pelo Gauchão Feminino. O primeiro clássico do Estadual e o segundo da temporada será realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
O Tricolor entrará em campo com o retrospecto recente a seu favor. Nas últimas cinco partidas, o Grêmio venceu três e empatou as outras duas. Ao todo, foram nove gols das Mosqueteiras e apenas três das Gurias Coloradas.
Desde as retomadas dos departamentos, porém, quem tem vantagem é o Inter. Ao longo dos 25 clássicos, as Gurias Coloradas venceram nove, empataram outros nove e perderam sete vezes. Além de terem marcado 36 gols e sofrido 31.
Zero Hora faz um recorte recente e relembra como foram os últimos Gre-Nais no futebol feminino, disputados entre 2024 e 2025. Confira abaixo.
Clássicos de 2024
O primeiro Gre-Nal de 2024 marcou o retorno do Grêmio ao caminho das vitórias, após perder o título do Gauchão para o Inter, em 2023. Atuando no Sesc Protásio Alves, o Tricolor viu Ludmila e Dayana Rodríguez marcarem os gols do triunfo, e manterem o rival na zona de rebaixamento da Série A-1. As Mosqueteiras, por sua vez, eram sextas naquele momento.
Aquele clássico, válido pela fase classificatória do Gauchão, fez com que o Grêmio se isolasse na liderança do Estadual. Com 100% de aproveitamento, o Tricolor conquistou a vitória com gols de Raissa Bahia e Dayana Rodríguez. O Inter, por sua vez, havia perdido a primeira na competição e terminava a rodada na terceira colocação.
Na decisão do título, as Mosqueteiras foram mais efetivas do que as Gurias Coloradas e, no Beira-Rio, conquistaram a vantagem. Dayana Rodríguez e Shashá balançaram as redes a favor do Tricolor, que podia até perder para o Inter, por um gol de diferença, que se sagraria campeão.
Após perder o confronto de ida, o Inter tentou uma reação, com golaço de Belén Aquino, na Arena. Mas não conseguiu impedir que Dayana Rodríguez buscasse o empate e garantisse o título para o Grêmio. O terceiro das Mosqueteiras desde a retomada do departamento, em 2017.
Clássico de 2025
Na atual temporada, as equipes se enfrentaram apenas uma vez. Lá em abril, Grêmio e Inter empataram em 2 a 2, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Naquela ocasião, Camila Pini fez os dois gols gremistas. Enquanto as uruguaias Belén Aquino e Julieta Morales balançaram as redes pelo time colorado. À época, o Tricolor era 12ª no Brasileirão, enquanto o Inter ocupava o 14º lugar.