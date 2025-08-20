Como foram os últimos cinco Gre-Nais no futebol feminino; relembre 

No clássico do Brasileirão, equipes empataram em 2 a 2. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter se reencontram neste domingo (24), às 15h, pelo Gauchão Feminino. O primeiro clássico do Estadual e o segundo da temporada será realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O Tricolor entrará em campo com o retrospecto recente a seu favor. Nas últimas cinco partidas, o Grêmio venceu três e empatou as outras duas. Ao todo, foram nove gols das Mosqueteiras e apenas três das Gurias Coloradas.

Desde as retomadas dos departamentos, porém, quem tem vantagem é o Inter. Ao longo dos 25 clássicos, as Gurias Coloradas venceram nove, empataram outros nove e perderam sete vezes. Além de terem marcado 36 gols e sofrido 31.

Zero Hora faz um recorte recente e relembra como foram os últimos Gre-Nais no futebol feminino, disputados entre 2024 e 2025. Confira abaixo.

Clássicos de 2024

Dayana Rodríguez deixou sua marca, pela primeira vez, no clássico Gre-Nal. Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA

O primeiro Gre-Nal de 2024 marcou o retorno do Grêmio ao caminho das vitórias, após perder o título do Gauchão para o Inter, em 2023. Atuando no Sesc Protásio Alves, o Tricolor viu Ludmila e Dayana Rodríguez marcarem os gols do triunfo, e manterem o rival na zona de rebaixamento da Série A-1. As Mosqueteiras, por sua vez, eram sextas naquele momento.

Grêmio venceu o Inter com gols de Raissa Bahia (foto) e Dayana Rodríguez. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aquele clássico, válido pela fase classificatória do Gauchão, fez com que o Grêmio se isolasse na liderança do Estadual. Com 100% de aproveitamento, o Tricolor conquistou a vitória com gols de Raissa Bahia e Dayana Rodríguez. O Inter, por sua vez, havia perdido a primeira na competição e terminava a rodada na terceira colocação.

Dayana Rodríguez (foto) e Shashá marcaram para o Grêmio na ida da final. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

Na decisão do título, as Mosqueteiras foram mais efetivas do que as Gurias Coloradas e, no Beira-Rio, conquistaram a vantagem. Dayana Rodríguez e Shashá balançaram as redes a favor do Tricolor, que podia até perder para o Inter, por um gol de diferença, que se sagraria campeão.

Grêmio empatou e foi campeão. Duda Fortes / Agencia RBS

Após perder o confronto de ida, o Inter tentou uma reação, com golaço de Belén Aquino, na Arena. Mas não conseguiu impedir que Dayana Rodríguez buscasse o empate e garantisse o título para o Grêmio. O terceiro das Mosqueteiras desde a retomada do departamento, em 2017.

Clássico de 2025

Grêmio, de Maria Dias, e Inter, de Marzia, vem de empate no clássico Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS