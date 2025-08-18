Como chega o Inter para o Gre-Nal do Gauchão Feminino

O Inter se prepara para o primeiro Gre-Nal do Gauchão Feminino. O clássico será realizado neste domingo (24), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
As Gurias Coloradas chegam invictas, mas na vice-liderança do campeonato estadual, com seis pontos. Até então, são duas vitórias por goleada (Brasil-Far e Flamengo de São Pedro).
Para o clássico que marcará o retorno de Maurício Salgado à casamata em Gre-Nais, o Inter segue com algumas baixas. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.
Com isso, o provável time para o clássico deve ter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Fefa Lacoste, Capelinha (Bianca Martins) e Katrine; Jordana, Mayara Vaz e Rafa Mineira; Belén Aquino, Clara Güell (Paola) e Julieta Morales.
Este será o segundo Gre-Nal da temporada. No primeiro, válido pelo Brasileirão, as equipes empataram em 2 a 2.
Jogos do Inter no Gauchão
- Brasil-Far 1x5 Inter
- Inter 14x0 Flamengo de São Pedro
Artilheiras do Inter no Gauchão
- 4 gols: Pati Llanos
- 3 gols: Clara Güell
- 2 gols: Ketlin, Alice Goedert, Aninha e Iasmin
- 1 gol: Alice Santos, Capelinha, Julieta Morales e Rafa Mineira
Atletas com mais assistências pelo Inter no Gauchão
- 4 asssitências: Pati Llanos
- 3 assistências: Rafa Mineira
- 2 assistências: Clara Güell e Aninha
- 1 assistência: Moniquinha, Gabi Morais, Marzia e Iasmin