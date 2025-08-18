Como chega o Grêmio para o Gre-Nal do Gauchão Feminino

Grêmio, de Daniela Montoya, recebe o Inter no próximo sábado. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para o primeiro Gre-Nal do Gauchão Feminino. O clássico será realizado neste domingo (24), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras chegam como líderes do campeonato estadual, com sete pontos. Até então, são duas vitórias (Brasil-Far e Flamengo de São Pedro) e um empate (Juventude).

Para o seu primeiro clássico à frente das Mosqueteiras, o técnico Cyro Leães pode ter uma nova baixa. A atacante Gisele, que sentiu desconforto no pé esquerdo do duelo com o Flamengo de São Pedro, é dúvida. Já a também atacante Maria Dias, com lesão no joelho direito, deve seguir fora.

Por fim, uma promessa da base também não deve ser relacionada. A atacante Maria, de 16 anos, será cedida à disputa do título no Brasileirão Feminino sub-17. O jogo único, contra o Corinthians, também ocorre no final de semana.

Com isso, o provável Grêmio para o clássico deve ter: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Mónica Ramos; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Gisele (Shashá), Giovaninha e Kim Campos.

Este será o segundo Gre-Nal da temporada. No primeiro, válido pelo Brasileirão, as equipes empataram em 2 a 2.

Jogos do Grêmio no Gauchão

Juventude 1x1 Grêmio

Grêmio 4x0 Brasil-Far

Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio

Artilheiras do Grêmio no Gauchão

3 gols: Drika

Drika 2 gols: Karol Arcanjo

Karol Arcanjo 1 gol: Katielle, Tayla, Camila Pini, Giovaninha, Kim Campos e Yamila Rodríguez

Atletas com mais assistências pelo Grêmio no Gauchão