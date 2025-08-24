Capitã do Inter lamenta a goleada sofrida para o Grêmio: "A gente não vai querer lembrar"

Inter não conseguiu segurar o Grêmio, principalmente na segunda etapa. Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal válido pela quarta rodada do Gauchão Feminino terminou com uma goleada favorável às Gurias Gremistas. Por 4 a 1, o Grêmio venceu o duelo e segue na liderança da competição com dez pontos. Já o Inter é o terceiro colocado, com seis.

Após um placar elástico, é difícil pontuar atuações positivas do lado derrotado. Entre as atletas que estiveram em campo, a volante Jordana, capitã da equipe, comentou sobre o desempenho das Gurias Coloradas dentro de campo.

Ela ainda pontuou que o elenco não representou o Inter da forma correta e reforçou que é um dia para esquecer.

— É uma partida que a gente não vai querer lembrar. A gente sabe que não representou o que é o Inter. Mas a gente vai trabalhar para dar continuidade no trabalho.

O Inter saiu atrás no placar na primeira etapa e chegou a flertar com o empate no começo do segundo tempo. Mesmo assim, viu o Grêmio ampliar a vantagem e confirmar a goleada.

Próxima partida