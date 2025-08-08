Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos das quartas de final 

Brasileirão Feminino chegou na fase decisiva. Nayra Halm / CBF/Divulgação

Os mata-matas do Brasileirão Feminino se iniciam neste sábado (9), com a participação de oito equipes. Os confrontos que definirão os semifinalistas serão disputados em jogos de ida e volta.

Às 15h30min deste sábado (9), Ferroviária e São Paulo abrem a disputa na Fonte Luminosa, em Araraquara. O duelo terá transmissão de SporTV e TV Brasil.

Ainda no sábado (9), mas às 18h, Bahia e Corinthians se enfrentam no Lourival Baptista, em Aracaju. O jogo será transmitido pelo SporTV.

No domingo (10), serão mais duas partidas, ambas às 10h30min. Bragantino e Cruzeiro se enfrentam no Canindé, com transmissão de Globo e SporTV. Flamengo e Palmeiras jogam no Raulino de Oliveira, com imagens de SporTV, Globo e TV Brasil.

Os duelos de volta ocorrem no outro final de semana, entre 15 e 17 de agosto. As semifinais têm início previsto para o dia 24.

Quartas de final - Jogos de ida

Sábado (9):

15h30min - Ferroviária x São Paulo (TV Brasil e SporTV)

18h - Bahia x Corinthians (SporTV)

Domingo (10):

10h30min - Bragantino x Cruzeiro (Globo e SporTV)

10h30min - Flamengo x Palmeiras (Globo, SporTV e TV Brasil)

Quartas de final - Jogos de volta

Sexta-feira (15):

21h - Corinthians x Bahia (SporTV)

Sábado (16):

16h - São Paulo x Ferroviária (SporTV e TV Brasil)

Domingo (17):