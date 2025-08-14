Brasil-Far x Juventude: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo domingo (17), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela terceira rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Juventude

Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Andressa Ramos; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Juventude: Renata May; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Dani Venturini (Leka), Karol e Duda Tosti; Teté, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Brasil-Far x Juventude

Felipe William Vuaden, auxiliado por Tais Regina Ruver e Augusto Elias Huebner. O trio é gaúcho.

Onde assistir à Brasil-Far x Juventude

O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Juventude

Brasil-Far

O Rubro-verde vem de duas derrotas na competição estadual. O Brasil-Far perdeu para Inter e Grêmio, e agora busca a sua recuperação no Gauchão. Atualmente, o time de Farroupilha é o quarto colocado.

Juventude

O Alviverde estreou com empate, em 1 a 1, diante do Grêmio. Com isso, assumiu a terceira colocação do Gauchão. Agora, almeja seu primeiro triunfo no campeonato estadual.

Leia Mais Meia Karol chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números

Ingressos para Brasil-Far x Juventude

Os ingressos custarão R$ 20. Sócios têm entrada liberada.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.