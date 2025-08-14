As Gurias Jaconeras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo domingo (17), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela terceira rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil-Far x Juventude
Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Andressa Ramos; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.
Juventude: Renata May; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Dani Venturini (Leka), Karol e Duda Tosti; Teté, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para Brasil-Far x Juventude
- Felipe William Vuaden, auxiliado por Tais Regina Ruver e Augusto Elias Huebner. O trio é gaúcho.
Onde assistir à Brasil-Far x Juventude
- O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.
Como chegam Brasil-Far x Juventude
Brasil-Far
O Rubro-verde vem de duas derrotas na competição estadual. O Brasil-Far perdeu para Inter e Grêmio, e agora busca a sua recuperação no Gauchão. Atualmente, o time de Farroupilha é o quarto colocado.
Juventude
O Alviverde estreou com empate, em 1 a 1, diante do Grêmio. Com isso, assumiu a terceira colocação do Gauchão. Agora, almeja seu primeiro triunfo no campeonato estadual.
Ingressos para Brasil-Far x Juventude
Os ingressos custarão R$ 20. Sócios têm entrada liberada.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.