Brasil-Far e Fluminense já se enfrentaram no futebol feminino; relembre a disputa pela Série A-2

O Brasil de Farroupilha reencontrará um velho conhecido na Copa do Brasil Feminina. O duelo pela terceira fase será contra o Fluminense, nesta quinta-feira (7), às 15h, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro.
Desde que o Rubro-verde abriu o departamento feminino, há um embate diante do Tricolor carioca. Em 13 de novembro de 2020, as equipes duelaram pela quinta rodada da Série A-2, e o Flu venceu por 3 a 0.
No Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, o time carioca construiu sua vitória com Leticia (de pênalti), Fernanda (de falta) e Rayane. O resultado classificou o Fluminense e eliminou o Brasil de Farroupilha.
À época, a equipe gaúcha era treinada por Guilherme Lange e ficou a campo com Sabrina; Adri Moraes (Tai Ferreira), Alice, Leticia Debiasi e Fran Barbosa (Janaina Pedruzzi); Sara, Laysa (Bruninha) e Greyce (Renata Velho); Kelly Becker, Fraan Mariani e Pâmela Braganhol (Patricia Heisler).
Os principais destaques ficam por conta da volante Alice e da zagueira Leticia Debiasi, que atualmente defendem o Inter. Além da atacante Greyce, jogadora do Sport em 2025.
O Fluminense, por sua vez, tinha Thaissan Passos (ex-Grêmio) na casamata. A equipe foi composta por: Suzani; Luany (Andresa), Dani Serrão, Roberta, Fernanda; Leticia, Kelly, Edilene (Miriam); Gabi Lopes (Maria Luiza), Thayná Monique (Evelyn Gilmara) e Marcela (Rayane Arruda).
As grandes estrelas desse time, hoje, são as atacantes Luany e Leticia. A primeira estava com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, e defende o Atlético de Madrid. Enquanto a segunda é artilheira do líder Cruzeiro no Brasileirão Feminino, com sete gols marcados.
Agora, a realidade dos dois times é outra, mas o confronto também é decisivo. Enquanto o Brasil-Far está na Série A-3, o Fluminense figura entre os 16 maiores do futebol brasileiro. O duelo entre eles valerá uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer, avança. Em caso de empate, tudo será definido nos pênaltis.