Brasil de Farroupilha vence o Flamengo de São Pedro e conquista primeiros pontos no Gauchão Feminino

Brasil-Far venceu o Flamengo de São Pedro por 3 a 0 na tarde deste domingo. - / Divulgação/Brasil-Far

O Brasil de Farroupilha conquistou uma importante vitória na luta pela vaga à Série A-3 do Brasileirão Feminino. Na tarde deste domingo (31), o Rubro-verde venceu o Flamengo de São Pedro por 3 a 0, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela, pela quinta rodada do Gauchão Feminino.

Gabizinha, Emmily Karla e Marcela marcaram os gols do time serrano, que soma seus primeiros três pontos e permanece na quarta colocação. As Gurias do Yucumã, por sua vez, seguem sem pontuar e na lanterna do Estadual.

Como as duas equipes são as únicas que disputam o Gauchão e não têm vagas garantidas no Brasileirão Feminino de 2026, disputam diretamente a colocação na Série A-3. Aquela que somar mais pontos estará confirmada na competição nacional em 2026.