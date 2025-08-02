Brasil busca confirmar favoritismo e conquistar título da Copa América Feminina diante da Colômbia 

Amplamente favorito, o time brasileiro chega invicto à final. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira está a 90 minutos de aumentar sua hegemonia no futebol sul-americano. A partir das 18h deste sábado (2), a equipe de Arthur Elias duelará com a Colômbia em busca do nono título da Copa América. O jogo será realizado em Quito, no Equador.

Amplamente favorito, o time brasileiro chega invicto à final. Além disso, também defende uma invencibilidade que já dura 14 jogos contra as colombianas. Agora, terá de confirmar todo o retrospecto positivo para sair, mais uma vez, campeão.

— Não só a gente, mas a Colômbia também vem num momento muito bom, e isso tem se provado nas grandes competições. Então, eu acho que é normal que se crie essa rivalidade. Porque são os dois maiores da América do Sul. Os dois estão buscando fazer história pela sua seleção — afirmou a volante Angelina, em entrevista coletiva.

As colombianas vem em ascensão e, inclusive, foram melhores do que o Brasil na última Copa do Mundo. Com a estrela da craque Linda Caicedo, considerada uma das melhores da nova geração, a seleção almeja surpreender o Brasil para, enfim, ser a melhor da América do Sul.

— Todas as partidas contra a Colômbia têm sido assim: aguerridas e intensas. Então, acredito que no sábado vai acontecer a mesma coisa — avaliou a volante do Brasil.