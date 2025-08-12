Botafogo x Inter pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Gurias Coloradas chegam invictas às semifinais. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas enfrentam o Botafogo, nesta quarta-feira (13), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela ida das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20.

O jogo de volta está previsto para 21 de agosto, às 15h30min, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Confira as principais informações do duelo.

Escalações para Botafogo x Inter

Botafogo: Sarah; Karolzinha, Crisana, Thaynara e Luiza; Nayara, Bebê e Cabral; Bya, Tailane e Rhaissa. Técnico: Alex Alves.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Milenna, Clara Rückert e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Aninha e Joana. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Botafogo x Inter

Lucas Neves Borja de Almeida, auxiliado por Beatriz Geraldini de Sousa e Nayra da Cunha Nunes. O trio é carioca.

Onde assistir a Botafogo x Inter

O SporTV anuncia a transmissão da partida.

Como chegam Botafogo x Inter

Botafogo

As Gloriosas chegam às semifinais após sete vitórias e uma derrota. Ao todo, o Botafogo também marcou 23 gols e sofreu três. Nas quartas, passou pelo Santos.

O time carioca almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-20. A melhor campanha foi em 2024, quando chegou à final, mas perdeu a taça para o Flamengo.

Inter

As Gurias Coloradas seguem invictas na competição nacional. Ao todo, são sete vitórias e um empate. Além de 42 gols marcados e dois sofridos.

O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-20. Em 2022 e 2023, a equipe conquistou suas duas taças, ambas ao vencer o São Paulo na final.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançaram aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

Nas quartas e na semifinal, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem somar mais pontos, avança à próxima etapa. Em caso de empate, os critérios serão: maior saldo de gols e, persistindo, disputa de pênaltis.

Na final, o campeão será conhecido em jogo único. O mando de campo será do time que tiver somado mais pontos ao longo de todo o campeonato.

