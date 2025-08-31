Belén Aquino avalia vitória do Inter sobre o Juventude: "Agarrar essa confiança e seguir trabalhando"

Belén Aquino avaliou o 1 a 0 sobre o Juventude. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter recuperou-se após o tropeço no clássico Gre-Nal, venceu o Juventude e reassumiu a vice-liderança do Gauchão Feminino. O triunfo por 1 a 0 foi conquistado na tarde deste domingo (31), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Após o duelo, a atacante Belén Aquino avaliou o resultado e a confiança que a vitória dará para a sequência de trabalho. No próximo domingo, às 16h, em Caxias do Sul, o Inter terá mais um jogo contra o Juventude antes de reencontrar o Grêmio.

— É importante fazer o jogo que fizemos, é 1 a 0, mas merecemos a vitória e isso é importante. É agarrar essa confiança para seguir trabalhando, melhorar e pensar no que vem — afirmou a atacante colorada.

Belén Aquino também falou sobre o pênalti perdido por Capelinha. A uruguaia é uma das cobradoras oficiais do Inter, mas deixou a volante assumir a responsabilidade.