Belén Aquino avalia vitória do Inter sobre o Juventude: "Agarrar essa confiança e seguir trabalhando"

O Inter recuperou-se após o tropeço no clássico Gre-Nal, venceu o Juventude e reassumiu a vice-liderança do Gauchão Feminino. O triunfo por 1 a 0 foi conquistado na tarde deste domingo (31), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Após o duelo, a atacante Belén Aquino avaliou o resultado e a confiança que a vitória dará para a sequência de trabalho. No próximo domingo, às 16h, em Caxias do Sul, o Inter terá mais um jogo contra o Juventude antes de reencontrar o Grêmio.
— É importante fazer o jogo que fizemos, é 1 a 0, mas merecemos a vitória e isso é importante. É agarrar essa confiança para seguir trabalhando, melhorar e pensar no que vem — afirmou a atacante colorada.
Belén Aquino também falou sobre o pênalti perdido por Capelinha. A uruguaia é uma das cobradoras oficiais do Inter, mas deixou a volante assumir a responsabilidade.
— Ela olhou para mim e eu falei que poderia ir tranquilamente. Me baseei um pouco nas cobranças de pênaltis dos treinamentos, que não foram tão boas para mim. Então, por mais que você queira converter e fazer gol, tem de ser honesto. E o time vem em primeiro lugar. Ela foi, bateu, mas a goleira foi bem. São coisas do futebol — avaliou.