As Mosqueteiras enfrentam o Bahia na próxima quarta-feira (6), às 15h, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Bahia x Grêmio
Bahia: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula e Suelen; Angela, Ju Oliveira e Vilma (Luana); Ary, Gica e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.
Grêmio: Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Katielle; Bia Santos, Amanda Brunner (Kika Moreno) e Camila Pini; Gisele, Giovaninha e Valéria Paula (Kim Campos). Técnico: Cyro Leães.
Arbitragem para Bahia x Grêmio
- Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Jessica Alves da Costa Almeida (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA).
Onde assistir a Bahia x Grêmio
- O Bahia anuncia transmissão em imagens através da TV Bahêa +.
Como chegam Bahia x Grêmio
Bahia
As Mulheres de Aço vêm confiantes após a classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino. Na Série A-1, o Bahia fez a sétima melhor campanha e, agora, enfrentará o Corinthians nas quartas.
O grande destaque da equipe é uma atleta conhecida pelo Grêmio: a atacante Cássia, que defendeu o clube até o ano passado. Com seis gols, ela é a artilheira da equipe.
Grêmio
As Mosqueteiras buscam mudar a impressão que deixaram no torcedor com o término do Brasileirão Feminino. Após a eliminação na Série A-1, foram 49 dias de preparação visando a estreia na Copa do Brasil.
O Grêmio buscou dois reforços para a sequência: a atacante Kim Campos e o meio-campista Kika Moreno viajaram para a Bahia e podem estrear pelo clube. Por outro lado, a lateral Raissa Bahia acertou com o Palmeiras e não defenderá mais o Tricolor.
Regulamento da Copa do Brasil Feminina
A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.
O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.
A Copa do Brasil Feminina foi realizada pela última vez em 2016. Na ocasião, o Audax/Corinthians foi o campeão na decisão contra o São José por 5 a 3 no placar agregado.