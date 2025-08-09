Atacante do Inter comemora retorno aos campos com gols após quase dois anos se recuperando de lesões: "Esperei muito por isso"

Alice fez dois gols sobre o Flamengo de Tenente Portela. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A goleada diante do Flamengo de Tenente Portela marcou um novo capítulo na história da atacante colorada Alice, de 20 anos. Após um período afastada dos gramados por conta de lesões, a jogadora voltou a campo neste sábado (9) e marcou dois gols com a camisa do Inter.

Formada nas categorias de base do clube, Alice sofreu com lesão ligamentar no joelho esquerdo e não jogava desde setembro de 2023. Nesse período, além do tratamento físico, também teve de tratar da ansiedade de querer voltar a fazer o que mais amava.

— Foi muito difícil. Acho que sentimento de angústia, tu não poder estar ali, tu ver todo mundo treinando e tu não pode ir. Tive, ainda, períodos em que eu ia voltar e acabei machucando de novo, aí parecia que voltava tudo do início. Era muito difícil conseguir pensar positivo para voltar, mas agora deu certo. Não vou mais machucar e é isso — comemorou Alice.

A centroavante entrou em campo no segundo tempo do jogo válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino. Foram apenas três minutos em campo para voltar a marcar pelo Inter.

— Na hora que eu fiz o gol, não consegui segurar (a emoção). Esperei muito por isso, estava muito ansiosa. Foi bastante tempo, um ano e meio. Estou muito feliz por ter feito o gol, por ter conseguido ajudar a equipe, e agora é trabalhar para voltar cada vez melhor e sempre poder contribuir — afirmou Alice.

No Inter desde 2022, a centroavante foi artilheira do Inter em Brasileirão sub-17 e Gauchão sub-17, ambos em 2022, e também do Brasileirão sub-20, em 2023. Alice foi campeã das três competições pelo clube colorado.