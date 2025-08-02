Atacante do Inter comemora gols e valoriza vitória na estreia do Gauchão: "Trabalhamos para isso"

Clara fez dois gols sobre o Brasil-Far. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A estreia no Gauchão Feminino foi como o Inter esperava. Na noite desta sexta-feira (1º), as Gurias Coloradas golearam o Brasil de Farroupilha por 5 a 1 no Estádio das Castanheiras.

A artilheira da noite foi a atacante uruguaia Clara Güell, que marcou duas vezes. Além dela, Capelinha, Pati Llanos e Julieta Morales também balançaram as redes.

— Muito feliz pelos meus gols e pelo time. Acho que estamos trabalhando para isso. Também há muitas coisas para corrigir, e vamos estar fazendo isso no próximo jogo — avaliou a atacante Clara Güell, em entrevista exclusiva à Zero Hora.

Esta também foi a estreia da uruguaia no Gauchão adulto. Pela base, já havia balançado as redes contra o Grêmio no sub-20. A atacante tem 19 anos.

— É muito emocionante poder estar vivendo essa experiência e vou dar o máximo em cada campeonato — afirmou Clara.

Agora, o Inter se prepara para voltar a campo pela Copa do Brasil. O jogo será contra o 3B da Amazônia, na próxima quarta-feira (6), às 19h, no Sesc Protásio Alves.

— Agora que tivemos o primeiro jogo, vamos poder corrigir os erros que tivemos e acho que vamos estar mais preparadas ainda — disse.

Pelo Gauchão, as Gurias Coloradas jogam novamente em 9 de agosto, às 15, contra o Flamengo de Tenente Portela. Este confronto também ocorre no Sesc.