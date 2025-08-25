Atacante do Grêmio se torna a jogadora com mais Gre-Nais disputados; veja os números

A atacante Shashá segue fazendo história no Gre-Nal. No embate realizado no último domingo (24), que terminou com vitória gremista por 4 a 1, isolou-se como a atleta que mais disputou o clássico.
Shashá esteve em campo em 21 dos 26 Gre-Nais realizados desde 2017, quando houve a retomada dos departamentos femininos de Grêmio e Inter. A atacante já defendeu os dois lados. São 10 clássicos pelas Gurias Coloradas e 11 pelas Mosqueteiras.
Para além disso, Shashá também é uma das artilheiras do clássico. São três gols marcados, ocupando a quarta colocação, junto de outras quatro gurias (veja a lista completa abaixo).
Por fim, a atacante também está na história do clássico por ser a única que já marcou gols pelos dois lados. Shashá já fez a lei do ex valer pelo Inter e pelo Grêmio.
Veja, abaixo, algumas estatísticas da atacante do Grêmio no Gre-Nal:
Atletas com mais clássicos
- 21 Gre-Nais: Shashá
- 20 Gre-Nais: Isa Haas e Bruna Benites
- 14 Gre-Nais: Rafa Levis
Maiores artilheiras
- 9 gols: Fabi Simões
- 4 gols: Priscila e Dayana Rodríguez
- 3 gols: Shashá, Cássia, Belén Aquino, Camila Pini e Daiane Rodrigues
Lei da ex com Shashá
- Grêmio 1x5 Inter (marcou uma vez contra o Grêmio)
- Grêmio 2x1 Inter (marcou uma vez contra o Inter)
- Inter 0x2 Grêmio (marcou uma vez contra o Inter)