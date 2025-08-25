Futebol feminino

Atacante do Grêmio se torna a jogadora com mais Gre-Nais disputados; veja os números

Shashá esteve em campo em 21 dos 26 clássicos realizados 

Carolina Freitas

