Atacante do Brasil-Far comemora gol histórico sobre o Inter: "O primeiro de muitos"

Lorena marcou o gol do Brasil-Far. Kevin Sganzerla / Brasil-Far/Divulgação

Se o saldo da noite não foi de todo positivo para o Brasil-Far, que perdeu para o Inter por 5 a 1 no Gauchão Feminino, houve uma notícia boa: o gol de Lorena. A atacante entrou para a história rubro-verde como a segunda jogadora a marcar contra as Gurias Coloradas.

— Estou muito feliz pelo gol, o primeiro de muitos. Depois de uma reviravolta na minha vida, depois da cirurgia (ligamentar no joelho), fazer o gol. Estou muito feliz. Vai ser um recomeço — comemorou a atacante Lorena, em entrevista exclusiva à ZH.

Com apenas 21 anos, a atleta é formada nas categorias de base do Fluminense e retornou aos campos no Brasil-Far, após recuperar-se de lesão ligamentar no joelho. Agora, ela tem um reencontro marcado com o Tricolor carioca.

— É trabalhar, né?! Ajustar os erros que tivemos e foco. Sei que o Fluminense é um time grande, mas a gente tem capacidade — projetou a atacante.