Atacante comemora primeiro gol pelo Grêmio no Gauchão Feminino: "Muito feliz"

Kim Campos marcou o segundo gol gremista sobre o Brasil-Far. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A vitória do Grêmio sobre o Brasil-Far, por 4 a 0, registrou o primeiro gol da atacante Kim Campos com a camisa tricolor. Contratada junto ao Real Brasília, a atleta fez seu segundo jogo pelas Mosqueteiras na tarde deste domingo (10), em duelo válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino.

Iniciando como titular pela primeira vez, Kim Campos balançou as redes aos 26 minutos do primeiro tempo. Após passe de Camila Pini, a centroavante finalizou e venceu a goleira Gaby.

— Estou muito feliz. Consegui fazer um gol, ajudar a equipe. Ansiosa para o próximo jogo e querendo fazer mais gols — comemorou a atacante.

Kim Campos também avaliou o primeiro confronto pelo Gauchão Feminino. A estreia com goleada deixou o Grêmio na vice-liderança do campeonato estadual.

— Foi um jogo bem difícil, não posso falar que foi fácil. As meninas se colocaram bem no jogo, mas conseguimos sair com a vitória — avaliou Kim Campos.