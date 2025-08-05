Atacante comemora estreia com gol e classificação na Copa do Brasil Feminina: "Muito bom sentir o que é ser Juventude"

Dani Ortolan fez gol e converteu pênalti em sua estreia. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Foi com emoção, mas o Juventude garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta terça-feira (5), a equipe alviverde empatou com o Fortaleza, em 2 a 2, no tempo normal, e garantiu o avanço nos pênaltis.

Uma das protagonistas da partida foi a centroavante Dani Ortolan, de 27 anos. Recém chegada do israelense Hapoel Tel Aviv, ela estreou com a camisa alviverde, marcou o primeiro gol e converteu o último pênalti, que selou o avanço.

— Estou muito feliz. É muito bom sentir o que é ser Juventude. Juventude é isso: sofrer, mas ganhar e dar muito orgulho. É tradição — enfatizou a atacante, após o jogo.

Agora, Dani Ortolan e o restante do elenco alviverde aguardam o sorteio da próxima fase. As oitavas de final devem se iniciar em 17 de setembro.