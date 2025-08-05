Futebol feminino

Chamou a responsa 
Notícia

Atacante comemora estreia com gol e classificação na Copa do Brasil Feminina: "Muito bom sentir o que é ser Juventude"

Dani Ortolan abriu o placar para as Esmeraldas e converteu o pênalti que garantiu o avanço às oitavas de final 

Zero Hora

