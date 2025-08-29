Atacante comemora bom momento no Juventude e fala pela primeira vez sobre saída do Grêmio: "Decidi rescindir" 

Dani Ortolan marcou gols em todos os jogos desde que chegou ao Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

É inegável que Dani Ortolan vive um grande momento em seu retorno ao Brasil. Com 27 anos, a atacante deixou o futebol israelense e optou por defender o Juventude no segundo semestre deste ano.

Logo no início de sua passagem pelo Alviverde, já deixou suas credenciais ao torcedor. Marcou gol em todas as partidas, são cinco em quatro jogos. Além de duas assistências concedidas.

A atuação individual da centroavante também ajudou o Juventude a manter a invencibilidade no Gauchão e conquistar a classificação na Copa do Brasil.

— Acho que quem assiste tem visto a crescente que estamos. É um bom começo para podermos pensar em grandes coisas no futuro. Pensar em uma final de Gauchão, chegar forte também para essa nova fase da Copa do Brasil. Acho que isso é muito importante e está dando muita confiança para nós — afirmou Dani Ortolan, em entrevista ao Show dos Esportes da Gaúcha Serra.

Despedida do Grêmio

Antes de chegar ao Juventude, ela estava no Hapoel Tel Aviv, de Israel. Foram 33 jogos e 22 gols marcados pela equipe. A experiência no Exterior também foi a primeira dela após defender as cores gremistas.

— Essa é a primeira vez que vou falar sobre (a minha saída do Grêmio). Tive uma lesão de LCA em 2023, que me tirou do futebol um ano. E sempre fui uma atleta que tive muito reconhecimento, fiz história dentro do clube, tinha uma ligação muito forte com a torcida também. É uma coisa que eu vou guardar para sempre no meu coração — contou Dani Ortolan.

A centroavante voltou a jogar um ano após a lesão. E teve apenas uma oportunidade com a técnica Thaissan Passos, na goleada por 6 a 0 sobre o Avaí Kindermann, no Brasileirão de 2024.

— Foi uma volta um pouco conturbada, por troca de diretoria, por troca de treinadores. Era para ser algo bom e positivo, algo que me fizesse ganhar confiança. E acabou não sendo. E por alguns fatores de valores e ética que não abro mão, decidi rescindir o meu contrato com o Grêmio e ir para Israel — contou Dani Ortolan.

A jogadora do Juventude também enfatizou a experiência que teve no Exterior e como isso contribuiu para que voltasse a amar o futebol.

— Era o que eu precisava. Entendia que Israel, pela questão energética, por ser cristã, era um sonho meu também, poder viver isso. Foi uma virada de chave na minha vida, emocionalmente e também profissionalmente, num país de primeiro mundo, acolhedor, e que me fez voltar a confiar em mim e voltar a sonhar o meu sonho, que me fizeram duvidar em algum momento — finalizou.