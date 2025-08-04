Adversários na Copa do Brasil, Juventude e Fortaleza já decidiram acesso no futebol feminino; relembre

O duelo que definiu um acesso à elite do Brasileirão Feminino de 2025 será reeditado pela Copa do Brasil. Juventude e Fortaleza se encontrarão nesta terça-feira (5), às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
O confronto será o terceiro entre as equipes. Em 2024, foram dois jogos para definir o acesso da Série A-2. No primeiro, as Esmeraldas venceram por 1 a 0. Depois na volta, os times empataram em 2 a 2.
No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Alviverde atuou com Claudia; Grazi, Beta (Yasmin), Apoliana e Tayane (Carol Pereira); Bell Silva, Lari Sanchez e Karol Oliveira (Greyce); Thalita (Emmily Karla), Ana Caroline e Katy.
Deste grupo, apenas cinco atletas seguem defendendo as cores do Juventude. A lateral Grazi (que recupera-se de lesão ligamentar no joelho), as zagueiras Beta, Apoliana e Bell Silva, e a meia Karol permanecem na Serra.
Pelo lado do Fortaleza, a equipe de Erandir Feitosa foi escalada com Renata; Isabella, Letícia (Deise), Nainara e Akhemi; Vick Moura (Janiele), Leidiane (Verena), Pissaia e Tainá (Geicy); Natália e Bea.
O destaque fica por conta da meia Flávia Pissaia, que transferiu-se do time nordestino para o Juventude. Nesta temporada, ela disputou oito partidas pelo Brasileirão A-1.
Agora, as equipes se reencontram em outro momento, mas também em jogo decisivo. Quem vencer, estará garantido nas oitavas de final. Em caso de empate, tudo será definido nos pênaltis.
No ano que vem, as equipes também duelarão na elite do Brasileirão. Afinal, o Fortaleza conquistou o acesso neste ano.