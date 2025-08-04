Adversários na Copa do Brasil, Juventude e Fortaleza já decidiram acesso no futebol feminino; relembre

Juventude, de Greyce, conquistou o acesso sobre o Fortaleza. Nathan Bizotto / E.C.Juventude

O duelo que definiu um acesso à elite do Brasileirão Feminino de 2025 será reeditado pela Copa do Brasil. Juventude e Fortaleza se encontrarão nesta terça-feira (5), às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O confronto será o terceiro entre as equipes. Em 2024, foram dois jogos para definir o acesso da Série A-2. No primeiro, as Esmeraldas venceram por 1 a 0. Depois na volta, os times empataram em 2 a 2.

No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Alviverde atuou com Claudia; Grazi, Beta (Yasmin), Apoliana e Tayane (Carol Pereira); Bell Silva, Lari Sanchez e Karol Oliveira (Greyce); Thalita (Emmily Karla), Ana Caroline e Katy.

Deste grupo, apenas cinco atletas seguem defendendo as cores do Juventude. A lateral Grazi (que recupera-se de lesão ligamentar no joelho), as zagueiras Beta, Apoliana e Bell Silva, e a meia Karol permanecem na Serra.

Pelo lado do Fortaleza, a equipe de Erandir Feitosa foi escalada com Renata; Isabella, Letícia (Deise), Nainara e Akhemi; Vick Moura (Janiele), Leidiane (Verena), Pissaia e Tainá (Geicy); Natália e Bea.

O destaque fica por conta da meia Flávia Pissaia, que transferiu-se do time nordestino para o Juventude. Nesta temporada, ela disputou oito partidas pelo Brasileirão A-1.

Agora, as equipes se reencontram em outro momento, mas também em jogo decisivo. Quem vencer, estará garantido nas oitavas de final. Em caso de empate, tudo será definido nos pênaltis.