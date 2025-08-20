"A gente não joga o Gre-Nal, a gente vence o Gre-Nal", afirma dirigente do Grêmio antes de clássico pelo Gauchão Feminino

Karina Balestra (E) e Marianita Nascimento (D) concederam entrevista coletiva nesta quarta. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para um grande teste na sequência da temporada. Após assumir a liderança do Gauchão Feminino, o Tricolor enfrentará o maior rival em busca da manutenção do primeiro lugar.

O clássico diante do Inter está marcado para às 15h deste domingo (24), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Diante do torcedor, as Mosqueteiras almejam aumentar a sequência de invencibilidade no Gre-Nal.

— É um jogo tremendamente diferenciado. A gente sabe que, tanto no masculino quanto no feminino, é um ponto muito importante vencer o Gre-Nal. Aliás, a gente não joga o Gre-Nal, a gente vence o Gre-Nal. Entramos para ganhar, pelo peso todo que ele tem e pelo que significa. Então, vamos entrar com essa disposição — enfatizou a diretora de futebol do Grêmio, Marianita Nascimento.

Elenco gremista

A direção tricolor também aproveitou a entrevista coletiva, promovida para apresentar a lateral Camila Arrieta, para esclarecer algumas questões sobre o elenco. A demora na apresentação de Daniela Montoya, após a Copa América, foi um dos tópicos.

— A Montoya segue com a gente, sim, tem contrato a cumprir. Ela é uma excelente profissional. Teve, sim, alguns assuntos pessoais que ela tinha que resolver na Colômbia. Entendemos que poderia ficar mais um tempo lá. E segue trabalhando normalmente com o grupo. É uma atleta que a gente conta, sim, até o final do contrato dela — afirmou Karina Balestra, diretora adjunta do Grêmio.

Além disso, há, ainda, mais de 20 atletas com contrato se encerrando ao final desta temporada. Nenhuma renovação foi anunciada até então, e as jogadoras podem assinar com novos clubes desde julho.

— Nós, como diretoria, já estamos providenciando aquilo que achamos que é importante. E vai ser divulgado no exato momento em que essas assinaturas de contratos forem feitas. Estamos trabalhando sempre no sentido de o Grêmio melhorar cada vez mais. Temos um grupo bastante qualificado e estamos fazendo algumas contratações pontuais que achamos que tem que ser — disse Marianita Nascimento.

Ladies Cup

Por fim, o Tricolor também projetou a disputa da Ladies Cup. Campeão no último ano, o Grêmio buscará o bicampeonato em São Paulo. O torneio será realizado de 16 a 19 de outubro.

— É um campeonato que vai ser mais curto. Vão ser quatro dias, em São Paulo. E, com certeza, é uma competição que estamos focadas em fazer bons jogos, repetir o que a gente fez no ano passado. Acredito que para nós vai ser bom jogar contra equipes estrangeiras, também — ressaltou Karina Balestra.

Além do Grêmio, também disputaram a competição: Palmeiras, Penãrol-URU e Gimnasia-ARG. Todos os jogos serão realizados no Estádio Canindé.

Confira a entrevista na íntegra