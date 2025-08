Volante do Inter projeta disputas de Gauchão e Copa do Brasil Feminina: "Queremos ganhar tudo"

Alice ainda não estreou com a camisa colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas ambicionam um segundo semestre melhor do que o primeiro. Após sequer classificar para os matas do Brasileirão Feminino, o Inter visa recuperar-se nas disputas de Copa do Brasil e Gauchão.

A fim de alcançar os objetivos, o clube colorado também foi ao mercado e reforçou o elenco. A volante Alice, de 23 anos, é uma das novidades para a sequência da temporada. Contratada junto ao Juventude, ela já está integrada ao elenco.

Leia Mais O que você precisa saber sobre o Gauchão Feminino, que se inicia na próxima sexta

— Estou me sentindo bem. É um ambiente de muito trabalho, a intensidade em si é diferente. Pessoas novas, né? Isso influencia também na nossa adaptação, mas está indo tudo nos conformes — ressaltou, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Desafios na sequência

O próximo compromisso do Inter será na sexta-feira (1º), às 19h30min, pelo Gauchão Feminino. O duelo é diante do Brasil-Far, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

— As expectativas são as melhores. Estou ansiosa para estrear, jogar pelo Inter, estar em campo, vibrar em todas as jogadas, estar dedicando o meu melhor. E as expectativas são as melhores, tanto para a Copa do Brasil, quanto para o Gauchão. A gente quer ganhar tudo e vamos lutar para isso — afirmou.

Após o embate pelo Estadual, as Gurias Coloradas voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O jogo contra o 3B da Amazônia está marcado para às 19h de 6 de agosto, no Sesc, em Porto Alegre.