Volante Alice é apresentada pelo Inter: "Muito feliz por defender o escudo colorado"

Alice já está integrada ao elenco colorado. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A volante Alice será uma das novidades do Inter para a sequência da temporada. Com 22 anos, a jogadora foi contrata junto ao Juventude e firmou vínculo com o Colorado até dezembro de 2026.

Integrada ao elenco de Maurício Salgado desde a última semana, a meio-campista foi apresentada oficialmente nesta quarta-feira (16). Após o treino no Sesc Protásio Alves, falou pela primeira vez como jogadora colorada.

— Estou muito feliz de estar aqui, de estar defendendo o escudo do Inter. Têm sido dias muito bons, de muito aprendizado, conviver com profissionais como o Maurício (Salgado), que é um cara de muita representatividade no futebol. Então, estou aprendendo bastante e está sendo muito bom — afirmou a volante.

Em agosto, ela terá a oportunidade de estrear com a camisa colorada. As disputas de Gauchão e Copa do Brasil se iniciam no início do mês.

— As expectativas são as melhores, que a gente possa fazer um bom desempenho nesse semestre e cumprir com os nossos objetivos — falou.

O próximo compromisso das Gurias Coloradas será em 3 de agosto, contra o Brasil-Far, pelo Gauchão. Na Copa do Brasil, o Inter joga no dia 6, diante do 3B da Amazônia.