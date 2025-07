"Vencer um Gre-Nal sempre é muito importante", comemora técnico do Inter após clássico no Brasileirão Feminino sub-20 

Gurias Coloradas venceram por 1 a 0 nesta quinta. Lara Vantzen / Inter

O Inter segue 100% no Brasileirão Feminino sub-20. Em duelo realizado nesta quinta-feira (3), as Gurias Coloradas venceram o Grêmio por 1 a 0 para assegurar a campanha perfeita e a liderança do Grupo C na competição nacional.

— Estou muito feliz, elas também. Sabemos que vencer um Gre-Nal sempre é muito importante. Trabalhamos bastante na semana para poder fazer um bom jogo — afirmou o técnico David da Silva.

O triunfo foi o terceiro do Inter na competição. Anteriormente, a equipe colorada havia goleado Itacoatiara-AM (12 a 0) e Paysandu (9 a 0).

— Sabemos, desde que saiu o sorteio, que o Grêmio talvez seria a equipe mais forte dentro do grupo, por ter tradição, por ter muitas meninas da seleção brasileira, meninas que também estão no profissional. Mas fizemos um grande jogo, de muita entrega. Poderíamos ter feito outro gol, não deu, mas vencemos, que é o mais importante — explicou.

Com os três pontos, o Inter chegou a nove e se isolou na liderança do Grupo C. Uma vitória no próximo jogo encaminha a classificação colorada aos mata-matas.

— Era muito importante o jogo de hoje (quinta-feira) por ser em casa, para colocar essa pressão para o outro lado, digamos assim, já que com a vitória no próximo jogo podemos encaminhar a classificação. Mas é como eu falei com elas, nós temos que ficar muito contentes pelo resultado, comemorar e amanhã (sexta-feira) já temos que nos preparar para o jogo de domingo pelo Gauchão. Na segunda-feira, já pensaremos no clássico — finalizou o treinador.