Veja quem serão os adversários dos times gaúchos na terceira fase da Copa do Brasil Feminina

A CBF definiu, nesta terça-feira (8), os embates da terceira fase da Copa do Brasil Feminina . O sorteio ocorreu na sede da CBF, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O RS segue com quatro representantes na competição: Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Farroupilha . O Tricolor enfrentará o Bahia , em Salvador. Enquanto o Colorado duelará com o 3B da Amazônia , em Porto Alegre.

O Juventude jogará contra o Fortaleza , em Caxias do Sul. Já o Brasil de Farroupilha enfrentará o Fluminense , no Rio de Janeiro.

Datas

Veja os confrontos da terceira fase:

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.