Técnico do Inter valoriza terceira vitória seguida sobre o Grêmio no sub-20, mas enfatiza: "Pés no chão"

Inter venceu por 2 a 0 nesta segunda-feira. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem invictas em clássicos na temporada. Na tarde desta segunda-feira (14), o Inter emplacou sua terceira vitória seguida sobre o Grêmio em menos de 15 dias. O duelo, válido pelo Gauchão sub-20, terminou 2 a 0, com gols de Clara Güell e Joana.

Mesmo que tenha feito um primeiro tempo dominante, o time colorado balançou as redes apenas na segunda etapa. Justamente, num momento em que o adversário tinha mais volume de jogo.

— É um jogo muito estudado. Nós jogamos o terceiro clássico em menos de duas semanas. Então, conhecemos muito as adversárias, elas nos conhecem. No primeiro tempo, fomos melhores, tivemos mais chance de poder abrir o placar. E, no segundo tempo, elas vieram melhor, entraram um pouco mais ligadas no jogo e conseguiram ter algumas ações que se aproximaram do nosso gol. Não tão claras as chances, mas com volume de jogo — avaliou o técnico David da Silva, em entrevista exclusiva a Zero Hora.

O placar foi inalterado a partir da entrada de Clara Güell aos 12 minutos do segundo tempo. Entrando no lugar de Stephanie, a atacante uruguaia abriu o placar aos 23.

— Tirei a Stephanie que estava com alguma dificuldade em questão de achar a atacante, por mais que ela tenha jogado muito bem no primeiro tempo. As nossas chances foram com elas no primeiro tempo, inclusive. Mas optei pela troca e coloquei a Clara, que é uma menina que já veio acompanhando há algum tempo e conseguiu numa escapada fazer o gol. E depois o da Joana, que está num momento excelente, ajudando muito — enfatizou.

As duas responsáveis pela vitória são atletas que também estão integradas ao elenco profissional. Assim como várias outras que também disputaram os Gre-Nais: a goleira Mari Ribeiro, as zagueiras Bianca Martins e Sarah, a volante Myka, entre outros.

— Temos um ótimo relacionamento com o Mauricio (Salgado, técnico do profissional). Desde 2019, trabalhamos juntos, ele no profissional e eu na base. É um trabalho em conjunto realmente para que as meninas possam, claro que vencer, mas também para poder formar atletas que vão no profissional depois e possam fazer diferença — ressaltou o treinador.

A terceira vitória sobre o maior rival, nos confrontos mais difíceis da temporada até o momento, dão confiança ao Inter para a sequência. O técnico colorado, porém, ressalta a seriedade para os próximos compromissos.

— Estamos com os pés no chão. Nós conversamos muito, o nosso trabalho é na base da conversa, da humildade. Claro que comemoramos muito quando vencemos. É um Gre-Nal, nós, que somos gaúchos, sabemos da importância do clássico. As meninas que vêm de fora, logo que disputam, entendem a força do clássico — afirmou David da Silva.

O Inter volta a campo na quarta-feira (16), às 16h, contra o Itacoatiara-AM. O duelo é válido pelo Brasileirão sub-20. Depois, no domingo (20), às 15h, joga contra o Cruzeiro pelo Gauchão sub-20.