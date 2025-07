Técnico do Inter fala sobre chegada de reforços para o feminino e projeta: "Ideia é trazer mais gente"

Maurício Salgado retornou ao Inter nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter vem se preparando para os desafios que terá no segundo semestre. Após um Brasileirão Feminino abaixo das expectativas, as Gurias Coloradas ainda jogarão Copa do Brasil e Gauchão em 2025.

Os treinamentos visando esses compromissos se iniciaram ainda em 2 de julho. A ideia, agora, é tratar a sequência do ano com uma visão diferente.

— A gente está encarando como uma nova temporada mesmo. Fizemos uma análise, e aí partiu muito do que já havia sido feito e o que tinha de positivo, porque tinha algumas coisas positivas. Eu acho que dá tempo também de eu inserir um pouco mais o meu jeito de jogar. Porque, no primeiro semestre, foi muito emergencial, o que é natural — afirmou o técnico Maurício Salgado.

Anunciado em abril, após a saída de Jorge Barcellos, o treinador comandou o Inter em uma campanha de reabilitação: três vitórias, três empates e três derrotas na Série A-1. Agora, com mais tempo, busca implementar o seu modelo de jogo para ter sucesso nas próximas competições.

— A gente está, nessas primeiras duas semanas, trabalhando muito o aspecto comportamental de jogo. O Inter sempre teve um DNA, sempre teve uma cara de time, independente de qualquer lugar que você visse, você identificava que era o Inter jogando, e a ideia é que a gente consiga fazer isso — reafirmou.

Caras novas no elenco

Alice foi uma das contratadas pelo Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Para além disso, o Inter também recorreu ao mercado para reforçar o elenco. A lateral-direita Mônica, vinda da Ferroviária, e a volante Alice, contratada junto ao Juventude, chegam para a sequência da temporada.

— A Mônica e a Alice se encaixam no perfil do Inter. Então, a gente identifica posições em que tenhamos uma necessidade de maior reforço, e aí vemos a possibilidade de mercado, que no meio do ano é mais complexo, porque são muitas atletas sob contrato. Então, tem de ser muito assertivo para conseguir trazer — afirmou Maurício Salgado.

O treinador também afirmou que a expectativa é que mais nomes cheguem até o final do ano:

— A ideia é trazer mais gente ainda. A gente sabe da dificuldade, mas sempre falamos isso, times como o Inter, grandes, tem de estar sempre com uma perspectiva de reforço — explicou.

Próximos desafios

Gurias Coloradas em preparação para Gauchão e Copa do Brasil. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter volta a campo em agosto, pelas disputas de Gauchão e Copa do Brasil. No campeonato nacional, o desafio será contra o 3B da Amazônia, no dia 6. O rival foi definido por sorteio.

— É um adversário que vai nos dar bastante dificuldade e isso não é ruim. Porque a gente poderia pegar um adversário de uma série muito mais abaixo e isso, para o nosso momento, talvez não fosse bom porque não podemos estar em zona de conforto e poderíamos achar que isso nos facilitaria em relação ao treino — disse o treinador.

No Brasileirão Feminino, as equipes se enfrentaram na nona rodada. Na ocasião, as Gurias Coloradas venceram por 1 a 0, com gol de Julieta Morales.

— Enfrentamos elas, tivemos dificuldades, acho que vai ser (um confronto) para mostrar quem evoluiu mais e num jogo que vale tudo. Então, estamos bem motivados — finalizou Maurício Salgado.

Antes de enfrentar o 3B, porém, o Inter entrará em campo pelo Gauchão. O jogo contra o Brasil-Far está previsto para 3 de agosto, em Farroupilha.