Técnico do Inter comemora vitória no Gre-Nal sub-20: "Muito feliz porque encaminhamos a classificação"

Gurias Coloradas venceram mais um Gre-Nal pelo sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas conquistaram mais uma vitória em clássico. Em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino sub-20, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (10).

— Foi um jogo muito parelho. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram chance. Nós consertamos o meio de campo, que é onde nós estávamos tendo um pouquinho de dificuldade e entramos muito melhor nesse quesito para o segundo tempo — completou o técnico David da Silva, das Gurias Coloradas:

— Trabalhamos também muito a bola parada, tanto defensiva como ofensiva. No primeiro tempo, não foi tão boa. Mas no segundo conseguimos fazer uns gols também com bola parada, e muito feliz porque encaminhamos a classificação.

Após as duas vitórias nos dois últimos clássicos, o Inter chegou aos 12 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder do Grupo C. Com isso, um empate diante do Itacoatiara-AM, na quarta-feira (16), já garantirá a classificação antecipada aos mata-matas.

Mais um Gre-Nal

Antes disso, porém, as Gurias Coloradas ainda terão um último encontro com o Grêmio. O clássico válido pelo Gauchão sub-20 será disputado na segunda-feira (14), às 15h, no CT Hélio Dourado.

— Nós vamos descansar hoje (quinta-feira), comemorar, e já começamos a projetar o próximo Gre-Nal. É muito bom tanto para a gente como para elas, porque é um clássico, são jogos em que elas precisam dar o seu máximo. Então, é muito bom (a sequência de clássicos) — finalizou o treinador.

No Estadual, o Inter vem de vitória por goleada sobre o Flamengo de Tenente Portela. No último domingo (6), fez 6 a 3 no rubro-negro pela primeira rodada da competição.