Técnico do Grêmio reclama de gol não validado no Gre-Nal do Brasileirão sub-20: "Seria uma partida diferente"

Rubens Franco, no comando do Grêmio, no clássico desta quinta. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio acabou derrotado no segundo clássico válido pelo Brasileirão Feminino sub-20. No duelo realizado nesta quinta-feira (10), o Tricolor perdeu para o Colorado por 2 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

— Acho que foi uma boa partida. Tivemos um volume bom no primeiro tempo, foi um jogo de chances para os dois lados, mas acredito que as chances mais claras foram nossas — avaliou o técnico Rubens Franco, do Grêmio.

Ainda houve, no primeiro tempo, um lance que gerou bastante reclamação do lado gremista. Aos 24 minutos, a arbitragem entendeu que a goleira Mari Ribeiro tirou a finalização de Adri Aldana em cima da linha. O Grêmio, porém, defende que a bola havia passado toda e, portanto, o gol deveria ser validado.

— Teve a situação que conversamos do gol que acabaram não dando, e está muito aparente no vídeo que a bola entrou. Então, se a gente faz 1 a 0 no jogo, se o árbitro válida aquele gol, acho que se configura uma partida diferente, porque tem a questão anímica e mental. Tu faz 1 a 0, a tua equipe cresce, se sente pertencente ao jogo de uma maneira que ela está conseguindo ser protagonista — defendeu o treinador.

Para além das polêmicas de arbitragem, o Grêmio ainda teve de driblar outra dificuldade. A atacante Maria, um dos destaques do time, foi desfalque nesta quinta-feira (10).

— Foi um lance no final do último Gre-Nal. Então, ela teve uma dividida e acabou tendo uma leve entorse. Ela está fazendo tratamento com a fisioterapia e não teria as condições adequadas de ir para o jogo. A Maria é uma uma atleta que já pisa no profissional, na seleção brasileira (de base), tem Mundial (sub-17) esse ano, então a gente não pode também colocar uma menina que não esteja em plenas condições de saúde — explicou o treinador.

E agora?

As duas derrotas no clássico, agora, deixam o Grêmio em situação difícil no Brasileirão Feminino sub-20. A virtual classificação colorada na liderança do Grupo C obriga o Tricolor a ser um dos melhores vice-líderes para estar nos mata-matas. Apenas dois se classificarão desta forma.

— É brigar por essa condição até o final, estruturar bem a equipe, trabalhar da melhor maneira possível para fazer um enfrentamento contra o Paysandu e contra o Itacoatiara-AM. Então, trabalhar bem, desenvolver um jogo que a gente consiga também fazer bastante gols, ter um saldo adequado para brigar por essa segunda colocação — afirmou Rubens Franco.

Atualmente, o Grêmio está com seis pontos. Os dois melhores vice-colocados, neste momento, são: Santos, com oito; e São Paulo, com sete.

O Tricolor volta a campo, pelo Brasileirão sub-20, na próxima quarta-feira (16), às 15h30min, contra o Paysandu. O duelo será realizado em Belém do Pará.