Técnico do Grêmio projeta disputa do Gauchão Feminino; assista ao podcast

O convidado desta semana do Resenha das Gurias é Cyro Leães, novo técnico das Mosqueteiras. Ele falou sobre o retorno ao futebol feminino, além de detalhar a preparação gremista para a disputa do Gauchão 2025.

Além do campeonato estadual, o Tricolor se prepara também para a disputa da Copa do Brasil no segundo semestre. Na terceira fase da competição nacional, o Grêmio irá enfrentar o Bahia.