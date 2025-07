Técnico do Grêmio e sete atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção feminina sub-15

Em relação às atletas convocadas, são cinco gremistas e duas coloradas. A goleira Gabriele Friederichs, a lateral Dafine, as meias Lara Mônica e Mari Cândido e a atacante Hadassa são as representantes do Tricolor. Enquanto a meia Lara Lay e a atacante Joana Spadetto são as jogadoras do Inter na lista.