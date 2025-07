Técnico do Grêmio avalia motivos para derrota no Gre-Nal do Brasileirão Feminino sub-20: "Partida que se resolve no detalhe"

Grêmio perdeu o clássico por 1 a 0. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tropeçou no primeiro clássico válido pelo Brasileirão Feminino sub-20. Em duelo realizado nesta quinta-feira (3), o Tricolor perdeu para o Inter por 1 a 0, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— Eu acho que foi um bom jogo. Na minha perspectiva, fizemos um excelente primeiro tempo e, numa situação de um erro individual, acabamos tomando um gol, mas tivemos um volume de jogo grande, boas chances criadas, faltou sermos um pouquinho mais agressivos no último terço do campo — avaliou o técnico do Tricolor, Rubens Franco.

O treinador gremista também enfatizou que o Gre-Nal é decidido no detalhe, e que faltou precisão em algumas tomadas de decisões. As Mosqueteiras terão, agora, uma semana de preparação visando o próximo clássico da competição.

— O Gre-Nal é uma partida que se resolve no detalhe. Então, como tivemos um erro individual ali no primeiro tempo, acabamos sofrendo esse gol e não tivemos a mesma eficiência que tivemos em manter a bola, para conseguir trabalhar bem ela na hora de definir os lances. Mas vamos trabalhar forte para isso, pensando já no próximo clássico, para conseguirmos fazer essas correções e irmos com qualidade para buscar a vitória — afirmou.

Grêmio e Inter duelam na próxima quinta-feira (10), às 15h, pelo Brasileirão Feminino sub-20. O duelo é válido pela quarta rodada da etapa classificatória.