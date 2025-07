Técnico do Grêmio aponta evolução, mas lamenta nova derrota para o Inter no sub-20

Grêmio não conseguiu pontuar na sequência de clássicos. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio encerrou a sequência de clássicos com mais uma derrota. Na tarde desta segunda-feira (14), o Tricolor perdeu para o Inter por 2 a 0 pela segunda rodada do Gauchão feminino sub-20. O duelo foi disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Gurias Coloradas construíram o placar no segundo tempo, justamente no melhor momento das Mosqueteiras no jogo. Foram três boas chances desperdiçadas antes que o Inter balançasse as redes.

Leia Mais Inter vence o Grêmio pela terceira vez em menos de 15 dias no feminino

— Em questão de desempenho, acho que a gente veio numa evolução boa. Hoje (segunda-feira), tivemos um desempenho muito bom. Apesar de ter sido um primeiro tempo equilibrado, tivemos um volume melhor de jogo, conseguimos fazer alguns ajustes também e, no segundo tempo, estávamos com um volume grande e infelizmente, por um erro individual, acabamos tomando o primeiro gol — completou o técnico Rubens Franco, em entrevista exclusiva a ZH, que complementou:

— Quando chega naquela metade do segundo tempo para o final, existe a questão também de um pouquinho do desgaste físico que acabou atrapalhando na questão do segundo gol, que foi um chute de fora da área, que faltou uma pressão na bola ali. A menina do Inter finalizou muito bem e teve a felicidade de fazer o gol.

Próximos compromissos

Agora, o Grêmio terá de superar os placares adversos no clássico para focar na sequência das competições sub-20. O Tricolor ainda luta por classificação em Gauchão e Brasileirão.

— Elas já estão acostumadas com a questão de competição. Claro que tem a situação pontual de serem três clássicos, porém esses ajustes a gente consegue fazer junto com a comissão no dia a dia de trabalho. Estamos com uma sequência muito grande agora de jogos — afirmou o técnico.