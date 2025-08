"Sempre temos que entrar para ganhar e sermos campeãs", afirma volante do Grêmio 

Bia Santos conquistou a titularidade em 2025. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras ainda almejam terminar 2025 com ao menos uma taça no armário. Após a eliminação ainda na primeira fase do Brasileirão Feminino, o Grêmio volta suas atenções para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil.

São quase dois meses de intervalo entre o término do Brasileirão e os próximos compromissos. Neste período, o Tricolor também concedeu um período de férias para as atletas. Desde a reapresentação, já são 26 dias de treinos.

— Vamos entrar na terceira semana, intensa, muito, muito boa. É um trabalho que está tendo resultado. Estamos vendo a evolução do grupo. Acho que os 15 dias de parada foram muito bons. E voltamos com a cabeça diferente, todo mundo muito mais leve, tranquilo — afirmou a volante Bia Santos, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Retorno ao campo

O Grêmio voltará a campo pela Copa do Brasil, em 6 de agosto, contra o Bahia. O jogo será às 15h, no Joia da Princesa, em Salvador.

— Sabemos que o Bahia é um time muito forte, principalmente jogando em casa. Esse é um bom jogo, equilibrado. E espero que a gente ganhe — disse a meio-campista gremista.

De toda forma, esse será o primeiro passo à espera de um semestre vitorioso. Se vencer o Bahia, o Grêmio estará entre os 16 clubes que seguem na luta pelo título da Copa do Brasil.

— Independente do campeonato que for, sempre temos que entrar para ganhar e sermos campeãs. É muito bom levantar uma taça com a camisa do Grêmio. Então, todo mundo está muito focado, querendo muito dar esses títulos para o torcedor — ressalto Bia Santos.

Depois do jogo com o time nordestino, o Grêmio entrará em campo pelo Gauchão Feminino. O primeiro duelo será contra o Brasil-Far, em 10 de agosto, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.