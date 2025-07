Seleção Brasileira encerra preparação para disputa da Copa América

A Seleção Brasileira encerrou, nesta quarta-feira (9), a preparação em solo brasileiro para a disputa da Copa América. As atividades vinham sendo realizadas na Granja Comary, no Rio de Janeiro, desde o dia 4 de julho .

Os treinos foram encerrados com um coletivo no formato de uma partida oficial, inclusive com a participação de equipe de arbitragem. A ideia era simular situações reais de um jogo, para reforçar o que foi trabalhado ao longo da semana.