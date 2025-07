Seleção Brasileira chega no Equador para a disputa da Copa América

A Seleção Brasileira já está em Quito para a disputa da Copa América Feminina. A delegação desembarcou no Equador na noite da última quinta-feira (10) e retomará sua preparação visando a estreia. O primeiro jogo ocorre no domingo (13), às 21h, contra a Venezuela.

Os treinamentos se iniciarão na tarde desta sexta-feira (11). A partir das 16h, as atividades serão realizadas no Centro de Treinamento da LDU. Ainda no sábado (12), o técnico Arthur Elias realizará trabalhos junto ao grupo no mesmo local.