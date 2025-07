Saiba quando os times gaúchos jogam pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina 

Serão 16 jogos nesta fase. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (10), a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O RS segue com quatro representantes na competição: Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Farroupilha. Dois deles decidirão a vaga em casa.

As Gurias Jaconeras abrem a competição, no dia 5 de agosto, às 15h. O confronto contra o Fortaleza será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Este será o único jogo da terça-feira.

Depois, no dia 6 de agosto, os outros três gaúchos entrarão em campo. As Mosqueteiras enfrentarão o Bahia, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo será às 15h.

Mais tarde, às 19h, as Gurias Coloradas receberão o 3B da Amazônia, em estádio a definir, mas com mando do Inter. Por fim, também na quarta, mas às 15h, o Brasil-Far enfrenta o Fluminense no Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

Fórmula

Assim como nas fases anteriores, nesta etapa os classificados também serão definidos em jogo único. Os mandos de campo foram sorteados.

Pela participação na terceira fase, os times ganharão R$ 40 mil da CBF. Em caso de avanço, as equipes embolsarão mais R$ 50 mil.

Jogos dos gaúchos

5/8, 15h: Juventude x Fortaleza

x Fortaleza 6/8, 15h: Bahia x Grêmio

6/8, 15h: Fluminense x Brasil-Far

6/8, 19h: Inter x 3B da Amazônia

Premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);

R$ 25 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);

R$ 35 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);

R$ 40 mil (32 clubes); Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);

50 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);

R$ 60 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);

R$ 70 mil (4 clubes); Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);

100 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 500 mil;

R$ 500 mil; Campeão: R$ 1 milhão.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.